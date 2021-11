La proposition de résolution concernant l’avenir des cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté et des cours de morale et de religion est loin de faire l’unanimité. Pour rappel, le texte porté par une majorité parlementaire PS-MR-Ecolo demande au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de prévoir deux heures de cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté par semaine au lieu d’une comme c’est le cas et d’envisager plusieurs scénarios pour les cours de religion et de morale dont un, qui s’il est adopté, rendrait les cours de religion et de morale non confessionnels optionnels.