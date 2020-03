Avec la tournure tragique des événements, les initiatives se succèdent pour aider les citoyens qui en ont besoin.

L'initiative citoyenne a commencé dès vendredi dernier. Un groupe composé de quatre entrepreneurs issus d'un peu partout en Belgique veut mettre en relation des bénévoles avec des personnes isolées du même quartier. Le but: effectuer des courses de première nécessité et en assurer la livraison tout en évitant la propagation du virus. Dans un communiqué, Olivier Rousseau, l'initiateur du projet estime que "nous avons souhaité par la voie de l’intelligence collective rendre service à la population au travers de solutions d’aide pragmatiques."

Pour aider cette communauté naissante, il faut s'inscrire sur le site internet www.covid-solidarity.org et télécharger un modèle de liste de course en ligne. Le remboursement des courses est directement géré entre la personne aidante et la personne aidée.

Site web : https://www.covid-solidarity.org/

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/212278966799212/

Page Facebook: https://www.facebook.com/covidsolidarity/