Cri d'alarme des pompes funèbres: "Si nos employés ont peur, à qui va-t-on faire appel pour enterrer les morts?"

Au bout de la chaîne mortelle du coronavirus, il y a les pompes funèbres. “On est les oubliés dans cette histoire. On n’a pas reçu de matériel de protection. C’est la débrouille totale ! Les familles ne nous disent pas tout : elles espèrent voir leur proche une dernière fois. On ne sait plus qui est décédé du Covid-19 ou pas, vu qu’on ne fait pas de tests sur tout le monde, donc on traite tous les défunts comme s’ils étaient contaminés”, s’exclame Fabien Charles, secrétaire de Funebra, la Fédération royale des entrepreneurs de pompes funèbres de Belgique.