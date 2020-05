Un chiffre étonnant qui s’explique notamment par l’honnêteté et la transparence d’un patron.

Le coronavirus semble s’essouffler en Belgique, mais la partie est loin d’être gagnée. C’est le cas au niveau sanitaire, et surtout au niveau économique. La situation est déjà très compliquée pour toute une série de secteurs, et d’autres pourraient souffrir plus tard des effets de la crise.

Et qui dit crise dit malheureusement licenciements. Une étude menée par le groupe de services de ressources humaines Acerta montre que les travailleurs licenciés ne sont pas aussi rancuniers qu’on pourrait le croire. Même s’il s’agit d’une étape douloureuse dans une carrière, 27,1 % des sondés se disent prêts à revenir dans leur ancienne société. Un chiffre qui monte même à 54,6 % pour ceux qui entretenaient une bonne relation avec leur patron.

(...)