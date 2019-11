Un jeune Namurois et son équipe de chercheurs viennent de publier les résultats d’une année d’étude consacrée à la vulnérabilité des voitures en matière de cybersécurité. Nos véhicules, toujours plus connectés, peuvent-ils être la proie de pirates informatiques aux desseins les plus divers ? Les réponses de Xavier Bellekens, assistant professeur à l’université de Strathclyde, à Glasgow (Écosse), sont interpellantes. Ses recherches ont d’ailleurs convaincu Skoda (groupe VW) de redoubler d’efforts pour résoudre les problèmes mis au jour.

(...)