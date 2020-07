Plus d’un tiers des étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles se trouvent dans une situation de forte précarité et près de trois étudiants sur quatre exercent un job pour financer leurs études. C’est ce qui ressort d’une enquête menée en 2019 en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ernest fait partie de ces jeunes adultes qui n’ont pas d’autre choix que d’accepter des jobs souvent ingrats. C’est le seul moyen qu’il a trouvé pour pouvoir poursuivre ses études dans une haute école bruxelloise tout en subsistant à ses besoins. C’est pour cette raison qu’il a donc poussé la porte d’un call center de la capitale en septembre dernier. Si cet emploi était loin de l’enchanter de prime abord, il ne s’attendait pas à découvrir des conditions de travail aussi pénibles et contestables.

"J’ai postulé via une annonce sur un site internet. J’ai très vite remarqué que l’entreprise recrutait beaucoup d’étudiants. En fait, il n’y avait que des jeunes comme moi, ce qui s’explique facilement : les jeunes n’ont pas encore beaucoup d’expérience et prêtent moins attention aux contrats de travail louches, ils sont plus flexibles et moins exigeants", témoigne-t-il.