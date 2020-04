La Belgique, pionnière des chemins de fer sur le continent européen, dès 1835, fut aussi un important fabricant de locomotives avec des usines aux noms légendaires comme La Brugeoise et Nivelles, les Ateliers de Tubize, Cockerill-Ougrée, l’Anglo-Franco-Belge, Baume et Marpent ; des firmes célèbres par leur savoir-faire qui ont exporté énormément de locomotives, de voitures-passagers et de wagons dans de nombreux pays.

C’est aussi le Belge Georges Nagelmackers qui fut l’inventeur des Wagons-Lits et des Grands Express Européens. Pourtant la Belgique fut un des derniers pays d’Europe à posséder un Musée des chemins de fer digne de son passé industriel et archéologique.

(...)