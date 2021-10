Beaucoup de parents s’inquiètent de l’hydratation de leurs enfants.

La question de l’hydratation des enfants et de l’accès à l’eau dans les écoles est un sujet qui préoccupe de nombreux parents d’élèves. Si certains établissements encouragent les élèves à boire régulièrement en mettant à leur disposition des fontaines d’eau et en les autorisant à boire pendant les heures de cours, d’autres ne disposent que d’éviers et interdisent aux enfants de sortir leur gourde de leur sac en dehors des pauses.

(...)