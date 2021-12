Les profilers d’Esprits criminels font tout seuls, "alors qu’il y a une marge d’erreur importante dans les sciences humaines".

Cinq smartphones font bip bip en même temps. Sur ce coup-là, on est en plein jour mais, des fois, c’est au cœur de la nuit. La vie privée n’existe pas. Ou plus… Nul besoin de dégoter une baby-sitter dans l’urgence. En un plan, ils sont tous dans leur jet privé qui, de coutume, les transporte aux quatre coins du pays, dissertant déjà sur le profil et le mobile du psychopathe qui vient de commettre des horreurs en série.

De luxueux jets, les profilers du vrai Département américain des sciences du comportement (BAU) n’en disposent point. En plus, comme l’a affirmé aux États-Unis l’officier de police à la retraite Tim Dees, ces agents se rendent rarement sur les scènes de crime et procèdent encore moins eux-mêmes aux arrestations. " Et le truc du coup de fil à quatre heures du matin à l’agent qui mécaniquement dit ‘J’arrive’, c’est n’importe quoi ", ajoute le criminologue Michaël Dantinne, professeur à l’Université de Liège où il dispense notamment un cours sur les différences entre fictions et réalité. "Des étudiants sont déjà venus me trouver pour m’annoncer qu’ils voulaient devenir profilers après avoir vu la série. Ils pensaient que ça existait."

La formule d’Esprits criminels est généralement toisée par les critiques avertis. La série ne passe pas vraiment pour être réaliste au vu de son format ultra-classique et répétitif. Pourtant, le cofondateur du BAU, l’agent spécial John Douglas, a servi de modèle pour les héros Jason Gideon (Mandy Patinkin) et son successeur l’agent Rossi (Joe Mantegna). Certains agents de terrain ont reconnu la crédibilité de la série quand il s’agit de décrire la psychologie des meurtriers ainsi que le stress post-traumatique des héros. Des héros qui sont tous surdoués et surdiplômés . Un peu trop tout de même mais ceux du vrai BAU, corps d’élite du FBI, sont également extrêmement brillants. Ils maîtrisent les technologies, sont capables d’une grande écoute et restent objectifs, même dans les pires affaires.