Urgences, tournant iconique et catalytique dans l’invasion des séries médicales, faisait du réalisme son maître-mot. Elle a abordé pléthore de sujets de société forts comme le sida, l’homoparentalité ou encore la surdité. Elle a pourtant été condamnée par un tribunal de l’État de l’Utah. On lui reprochait qu’il n’y avait, au final, pas de morts dans ses locaux. Tous ceux qui transitaient par les mains de Georges Clooney et autres soignants s’en sortaient pimpants neufs. "Il y a eu une explosion de procès en responsabilité civile contre les vraies urgences lorsqu’un proche y décédait", raconte le docteur Philippe Boxho, vice-président de l’Ordre des médecins. "Fans de la fiction, les plaignants considéraient que s’il y avait eu mort, c’est qu’il y avait eu négligence ou incompétence."

La série a donc été condamnée à faire plus de morts : " Les scénaristes ont commencé à en introduire mais pas tant que ça finalement. Autre effet pervers des happy ends d’Urgences : les gens devenaient convaincus que s’ils devaient un jour y atterrir, ils s’en sortiraient, quoi qu’il en soit, vivants, soignés par du personnel beau et intelligent."

De Urgences à Dr House en passant par Scrubs, Good Doctor ou Grey’s Anatomy, les séries médicales et hospitalières ont conquis depuis plus de vingt ans un public toujours plus nombreux.