La colère gronde au sein de certaines zones de secours et de plus en plus d’appel au boycott des festivités du 21 juillet ont lieu via les réseaux sociaux.

"Je suis convaincu, au vu du nombre de victimes et de morts, qu’on ne devrait pas participer au défilé du 21 juillet. On a besoin de toutes les ressources nécessaires pour aider les citoyens", affirme un pompier sur les réseaux sociaux. "Imaginez-vous ce que vont penser les citoyens, en voyant les services de secours à Bruxelles le 21 juillet pour la gloire de nos dirigeants qui ne se préoccupent guère de notre bien être !"