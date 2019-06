Société L’année dernière, 1 501 recours ont été introduits auprès du Conseil de recours de la fédération Wallonie-Bruxelles.

L’année scolaire prend fin et amène avec elle de bonnes et moins bonnes nouvelles. Comme chaque année, un certain nombre d’élèves apprendront qu’ils ne pourront pas passer dans la classe supérieure à cause de leurs résultats jugés insuffisants par le conseil de classe.

Les élèves et leurs parents peuvent toutefois tenter de contester la décision des enseignants en introduisant une demande de conciliation interne.

(...)