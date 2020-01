Jean-Marc Montegnies, président du refuge pour animaux de ferme Animaux en Péril est formel : le nombre d’animaux de ferme retrouvés errants sur les routes de campagne est en plein boom.

"On prend de plus en plus régulièrement en charge des animaux de ferme retrouvés errants sur les routes. Parmi eux, des moutons, chèvres mais aussi de nombreux cochons asiatiques. On en a encore capturé un à Charleroi." Le président de refuge explique la présence de cochons sur les routes par un véritable engouement pour cet animal sympathique. "Ce sont des animaux qui sont très à la mode. Les gens les adoptent quand ils sont tout petits parce qu’ils ne coûtent pas très chers mais ils grandissent vite et ne sont pas adaptés à la vie en maison ou appartement. Leurs propriétaires les relâchent alors souvent à la campagne, pensant qu’ils pourront survivre tout seuls à l’état sauvage comme des sangliers, ce qui est tout à fait faux."

La plupart des animaux retrouvés sur les routes ne sont pas identifiés, ce qui rend l’identification des propriétaires impossible et fait penser à des abandons sauvages.

L’augmentation du nombre d’animaux de ferme saisis ou abandonnés est d’ailleurs confirmée par l’UBEA.

"On observe de plus en plus de détresse dans le milieu agricole. Évidemment, nous n’intervenons que dans des cas dramatiques, ce qui biaise forcément notre regard sur la situation mais nous avons tout de même l’impression de rencontrer davantage de détresse dans ce milieu et ça se traduit aussi par des abandons et de la négligence d’animaux de ferme", explique Elisabeth Bernard, responsable de l’Unité du bien-être animal en Wallonie.