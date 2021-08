La formation d’un bouchon dans des canalisations, des tuyaux d’évacuation ou des égouts est un problème délicat qui nécessite une réaction rapide. À moins d’être compétent et parfaitement équipé pour réaliser ce travail ingrat, faire appel à des professionnels reste la meilleure solution.

Des sanitaires dont l’eau ne s’évacue plus, des égouts qui débordent, une fosse septique obstruée… sont tant de problèmes qui conduisent parfois à des situations critiques et compromettent le bon usage d’une habitation.

Et pourtant, cela peut arriver rapidement en raison d’un amas de graisses ménagères ou de savons qui se figent dans les canalisations et les colmate pour former un bouchon bien souvent quasi inaccessible.

Allo, Sos Debouche ?

Pour continuer à utiliser sereinement ses installations, que ce soit dans la maison, dans un garage ou au jardin, l’intervention d’ une entreprise de professionnels du débouchage agrée comme SOS Débouche est souvent une solution qui s’impose. Ils sont équipés d’un matériel à haute pression ultra performant ainsi que de caméras endoscopiques nécessaires pour localiser le bouchon et en évaluer l’ampleur.

En outre, en raison du caractère urgent de ce type d’intervention, ils restent disponibles à tout instant pour agir rapidement partout en Belgique . Que ce soit en semaine, durant le weekend ou même les jours fériés.

Parfaitement formés, les spécialistes de SOS Débouche interviennent sur tous les types d’installations et apportent généralement des solutions durables permettant d’éviter tout nouveau bouchon par la suite.

Dans un monde idéal, le mieux serait de faire vérifier le bon fonctionnement de ses canalisations d’évacuation aux moindres signaux d’alerte.

Dépannage et améliorations au meilleur prix

Un déboucheur professionnel correctement équipé travaille généralement seul et applique une base tarifaire forfaitaire lorsqu’il s’agit d’interventions courantes comme le débouchage d’un w.c., d’un évier, d’une douche ou d’un avaloir, par exemple.

Il est également en mesure d’effectuer les réparations éventuelles ou raccordements utiles pour remettre l’installation à jour ou la moderniser. Il vous proposera dans ce cas un devis détaillant le prix de la main-d’œuvre, des pièces et des frais de déplacement, de sorte à vous permettre de garder votre budget sous contrôle.



