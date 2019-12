Les températures étaient au-dessus des normales de saison, mais ce n’est pas la première fois.

Cette année 2019 vit ses dernières heures, le tout accompagné de quelques rayons de soleil. Comme un signe pour une année qui a connu des records de températures et qui se classe tout simplement dans le top 5 des années les plus chaudes depuis le début des relevés des températures, en 1833. "Avec 11,53 degrés de moyenne en tenant compte des prévisions des dernières heures de l’année, 2019 ne sera pas aussi chaude que 2018, qui avait battu tous les records, mais rejoint l’année 2007, à la cinquième place, confie Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Ce qui est le plus inquiétant, c’est qu’au regard du top 10 neuf années sont au-delà de l’an 2000. "

L’année écoulée laissera évidemment le souvenir des trois vagues de chaleur qui ont marqué l’été, avec des records de températures qui ont été pulvérisés un peu partout dans le pays. Le 25 juillet 2019 marquera pour longtemps l’Histoire avec des températures de plus de 40 degrés enregistrées dans plus de la moitié des stations météo de l’IRM.

Un nouveau signe du réchauffement climatique, qui s’est également observé lors du dernier Noël avec un thermomètre dépassant les 10 degrés par endroits le 24 décembre. On était donc loin, très loin d’un Noël blanc, le dernier datant de 2010. " Dans l’ensemble, décembre a été un mois très doux, avec 5,8 degrés de moyenne, contre 3,9 degrés habituellement, rappelle le météorologue. On est donc largement excédentaire, même si le mois de décembre 2019 n’entre même pas dans le top 10 des décembres les plus chauds de l’Histoire. Le record date de 2015, avec 9,8 degrés de moyenne. "

Un mois doux, mais pas exceptionnel, donc. Et c’est la même chose pour les précipitations. " Avec 71,4 litres/m³, on a eu l’impression d’un mois pluvieux mais il a fait plus sec que la moyenne, assure-t-il. Nous sommes donc toujours déficitaires et on ne compense pas les sécheresses des derniers étés étant donné que le total de l’année sera aussi en dessous de la moyenne avec 798 litres/m³ contre 852 normalement. "

Et pour 2020, à quoi faut-il s’attendre ? " Pour l’hiver, les scénarios à long terme indiquent qu’il ne faut pas s’attendre à quelque chose de rigoureux. On devrait rester dans les normes actuelles, même si une vague de froid peut toujours se produire, observe-t-il. En tout cas, le temps devrait rester similaire d’ici au 10 janvier, avec une nouvelle montée du thermomètre ce week-end. "