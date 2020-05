Deux tiers des déplacements professionnels font moins de 5 km.

On verra déjà une augmentation du trafic dès ce lundi 4 mai. D’ailleurs, ces derniers jours, il avait augmenté de 10 % par rapport aux premières semaines de déconfinement. Mais c’est sans doute à partir du 11 mai que les files à Bruxelles et dans les grandes villes de Belgique devraient reprendre. Plusieurs raisons à cela, malgré le télétravail qui restera de mise pour bon nombre d’entre nous.

La cause principale de ces futurs embouteillages, c’est le manque de confiance des citoyens, désormais, dans les transports publics, où le port du masque sera obligatoire, ce qui, qu’on le veuille ou non, génère déjà une certaine anxiété dans l’inconscient des gens. À côté de cela, chaque voiture représente un îlot de paix, un refuge antivirus (pour autant qu’on la désinfecte régulièrement !). Le plus sûr étant de voyager seul, voilà qui risque de multiplier les "voitures 1 personne", grand SUV ou mini-autos, dans les villes et sur les grands axes.

Sans compter la multiplication des "zones de rencontre" (à 20 à l’heure) et la suppression d’une bande de circulation (supplémentaire) sur certains boulevards et autre axe de pénétration dans la ville (comme la rue de la Loi par exemple) pour la construction à la hâte de nouvelles pistes cyclables. Le vélo, mais aussi la trottinette, qu’elle soit ou non électrique, voilà sans doute la solution et le réflexe à avoir pour contrer l’afflux de voitures en milieu urbain. Pendant le confinement, les Belges ont opté en masse pour le vélo et acquis de bonnes habitudes en matière de déplacements sains et malgré tout rapides. Pourquoi ne pas les garder pour aller au travail, sachant que deux tiers des déplacements professionnels urbains font moins de 5 km…