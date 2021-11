Décorer sa maison pour Noël, certains considèrent ça comme un sport familial. Et quitte à mettre le paquet, certains ont déjà tout installé à la mi-novembre histoire d’en profiter. Chacun ses goûts, mais cela a au moins le mérite de mettre de la magie dans le salon et surtout de rentabiliser l’investissement. Un conseil cependant : évitez de mettre votre sapin trop tôt sous peine de le retrouver tout sec et défraîchi le 25 décembre.

Et si certains aiment ressortir les mêmes décorations tous les ans, d’autres misent sur les nouvelles tendances pour être à la pointe. Et cette année, c’est la nature qui est tendance. " Prenez une bouffée d’air pur pendant les fêtes grâce à une déco de Noël tout en naturel. Évidemment le vert est la couleur numéro 1. Misez sur des teintes modernes comme le vert tilleul ou le vert sauge. N’hésitez pas à faire entrer quelques nuances terreuses comme l’ocre ou le terracotta pour faire pétiller votre décor. Les décorations en bois, les pommes de pin et les animaux de Noël sont des éléments parfaitement adaptés au style Noël Naturel. Une ambiance chaleureuse et emprunte de douceur, idéale pour célébrer les fêtes de fin d’année en famille ", conseille le site spécialisé Eminza.

Par ailleurs, les grands classiques comme le rouge, le vert et le blanc restent des valeurs sûres alors que le doré et l’argenté ne sont en revanche plus vraiment à la mode.