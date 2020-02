Cette année encore, Trafic met le paquet (de confettis) à l’occasion de carnaval.

Plus de 300 produits destinés à faire la fête sont proposés aux prix les plus serrés. Des déguisements à partir de 4,95 € (cow-boy, princesse, ninja, super-héros, licorne, pirate, indien, clown, policiers…) L’année passée, les fillettes se sont ruées sur la longue robe de la Reine des Neiges (1 187 exemplaires vendus !). Cette fois, c’est sûr, elles craqueront pour celle, tout en dégradé, de Frozen 2 ! Gageons aussi un gros succès pour les irrésistibles costumes LOL et Lady Bug.

Les garçons, eux, exhibaient fièrement les muscles de L’Homme araignée (1 210 vendus), alors que cette année, ce sont les costumes Fortnite qui ont la cote. Trafic propose aussi tous les accessoires possibles et imaginables : cotillons, maquillage, chapeaux et perruques, mais aussi de spectaculaires masques en peluche géants (licorne et panda) ainsi que d’hypnotisantes lentilles fluo.

En 2019, pas moins de 212 749 articles ont été vendus, dont plus de 17 000 sacs de confettis, autant de bombes fil fou et 12 709 sets de 3 rouleaux de serpentins ! Le tout aux meilleurs prix du marché (43,7 % moins cher que chez Dreamland, -30,5 % par rapport à Broze, -29,1 % que Colruyt, -14,1 % que Maxi Toys).