Il faut en moyenne une semaine pour se faire livrer et certains produits manquent toujours.

En cette période de confinement, de nombreux Belges ont opté pour les courses en ligne. La demande dépasse cependant largement l’offre et il faut souvent une bonne dose de patience pour composer son panier en ligne et plus encore pour dénicher un créneau pour la livraison ou l’enlèvement de la commande.

(...)