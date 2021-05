Denise, bientôt 93 ans, réside dans une maison de repos située en Flandre. Comme 90 % des résidents de l’institution, elle est vaccinée. Pourtant, elle ne peut toujours pas sortir de la maison de repos pour se rendre à sa guise chez ses enfants ou ses petits enfants.

Le nombre de visiteurs qui sont autorisés à la voir est également toujours limité : maximum une personne à la fois, avec inscription préalable obligatoire.

Sa fille Anne témoigne : "Elle peut sortir du home pour ses rendez-vous médicaux mais c’est tout. Elle a le droit de se promener avec un visiteur, qui doit s’inscrire au préalable. Avec la crise, elle n’est plus sortie depuis près d’un an. Elle espère qu’avec l’ouverture des terrasses, elle aura le droit d’aller manger au restaurant bientôt. Elle en a vraiment marre."

Pour les proches de Denise, c’est l’incompréhension. "Elle a 93 ans et elle a des problèmes de santé. On ne sait pas ce qui peut arriver. Je ne comprends pas pourquoi on ne la laisse pas sortir et recevoir plus de visites. C’est très difficile à supporter : elle réclame pour sortir, elle demande à pouvoir voir ses petits-enfants qu’elle n’a pas pu voir depuis un an. Et ses petits-enfants demandent aussi à pouvoir la voir. Mais comme il faut s’inscrire à l’avance, qu’il faut être disponible en journée en semaine et qu’elle a droit à maximum deux visiteurs différents pour une période de deux semaines, c’est très compliqué. La population a le droit à une bulle. Pourquoi ne peut-elle pas elle aussi rendre visite à sa bulle ?" déplore Anne.