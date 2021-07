Les départs en vacances signifient aussi un énorme gaspillage alimentaire. Chaque année, le Belge gaspille environ 345 kilos de nourriture, dont 1,8 kg au moment des départs en vacances. Deux influenceuses ont décidé de s’associer à To Good To Go pour lutter contre ce fléau. Leurs conseils.

Près des yeux, près du cœur

Premier conseil : rassemblez vos aliments périssables quelques jours avant votre départ dans un endroit bien visible du frigo. Et mangez-les en premier plutôt que de vous rabattre sur des aliments qui ne risquent rien dans votre placard. Une étude révèle en effet que 32 % des Belges jettent de la nourriture à leur retour de vacances. Fruits et légumes en tête (45 %) devant les œufs (24 %), les plats préparés (18 %) et des produits laitiers ou de la viande et du poisson (13 %).

Congelez malin

Il vous reste des fruits et légumes ? Blanchissez-les et mettez-les au congélateur. Le réflexe congélation n’est pas encore adopté par tous les Belges mais ils sont 34 % à congeler pour éviter la poubelle.

Le chef, c’est vous !

N’ayez pas peur de combiner des aliments que vous ne mettriez pas ensemble à première vue. C’est ainsi que sont créés les plats les plus fantastiques.

Lisez les étiquettes

Il existe de nombreux termes difficiles à interpréter dans l’indication des dates de péremption des produits. La date limite de consommation (DLC) est à respecter alors que la date de durabilité minimale (DDM) doit être évaluée. Utiliser ses sens pour savoir si un produit a réellement expiré est la clé. Regardez (a-t-il toujours l’air bon ?), sentez (a-t-il une odeur bizarre ?) et goûtez (a-t-il un goût inhabituel ?) !

Pensez aux voisins

Votre famille ne fait pas confiance à vos talents culinaires ou tous vos amis sont en vacances ? Dans ce cas, cuisinez pour vos voisins ! Il n’y a rien de plus pratique que d’avoir un voisin heureux qui garde un œil ouvert lorsque vous êtes en vacances. Donner de la nourriture reste trop peu répandu : seuls 26 % le font, selon une étude de To Good To Go.