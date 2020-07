La fin de semaine rimera, pour des milliers de Belges, avec les départs en vacances. Un premier week-end de grand départ puisque l'organisme français Bison Futé a classé orange la journée de vendredi, et rouge celle de samedi.

De nombreux Belges se rendront en effet dans le Sud de la France ou en Espagne pour se rendre sur leur lieu de villégiature. Et viendront donc gonfler le trafic automobile sur les principales autoroutes de l’Hexagone. À ceux qui partent traditionnellement en voiture pour leurs vacances, s’ajoutent aussi cette année ceux qui, habituellement, s’envolent pour des contrées plus lointaines et sont contraints de rester en Europe en raison de la crise du coronavirus.

Autant de monde qui risque de se retrouver sur les routes simultanément, dès vendredi. D’où le placement en zone orange de l’ensemble du pays, vendredi et même en zone rouge pour toute la journée de samedi. Mieux vaut donc, quand c'est possible, postposer son départ à dimanche, classée vert sur les autoroutes françaises.

Les prévisions pour vendredi

© Bison futé



Les automobilistes qui veulent éviter le gros des embouteillages devront s’élancer tôt sur les routes : Bison Futé prévoit des ralentissements dès 10h du matin à partir de Dijon en direction de Marseille ou de Narbonne. L’autoroute A7 entre Orange et Marseille sera même classée rouge entre 10h et 14h tandis que l’A9 entre Orange et Montpellier sera également classée rouge entre 12h et 14h vendredi.

Pour ceux qui veulent rejoindre la côte Atlantique en passant par Paris, l'autoroute A10 entre Saint-Arnould-en Yvelines et Tours sera placée en orange entre 10h et 22H.



Par ailleurs, l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera en code orange entre 10h à 17h ainsi que de 20h à 23h (attente supérieure à 30 min), et même en code rouge entre 17h et 20h avec une attente supérieure à une heure.

Voici les conseils de Bison futé pour cette journée :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14h.

Evitez de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 15h et 19h.

Evitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 10h à 20h.

Evitez l’autoroute A9 entre Orange et Montpellier, de 10h à 20h.



Par ailleurs, l'association de défense des automobilistes Touring indique que la journée de vendredi est également placée orange en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie et en Espagne. " La circulation sera dense à partir de midi et restera difficile jusqu’au soir."

Les prévisions pour samedi

© Bison futé



Samedi, les autoroutes déjà chargées la veille devraient le rester. Une vingtaine d'autoroutes sont placées en couleur orange au moins une partie de la journée. Notamment entre Lille et Orléans, ainsi qu'entre Tours et Bordeaux



On notera ainsi, pour rejoindre l'Atlantique en passant par Paris, que l'A1 entre Lille et Paris (entre 8h et 15h), sur l'A10 entre Orléans et Saintes (5h et 18h) pour rejoindre la côte atlantique. Et même un passage en rouge entre Paris et Orléans, toujours sur l'A10, entre 9h et midi.



La route vers la Méditerranée sera elle aussi très encombrée, et placée en rouge entre Lyon et Orange entre 10 h et 15h, tandis que l'A7 entre Orange et Marseille ainsi que l'A9 entre Orange et l'Espagne seront placées en rouge respectivement entre 13h et 17h pour l'A7 ainsi qu'entre 11H et 14h pour l'A9.



Voici les conseils de Bison Futé pour cette journée :





Quittez les grandes métropoles avant 9h.

Evitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 8h à 19h.

Evitez l’autoroute A9 entre de Orange vers l’Espagne, de 9h à 17h.

Evitez l’autoroute A10 entre Tours et Bordeaux, de 9h à 18h.

L'accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 15h (attente supérieure à 30 min).

Dans les autres pays d'Europe, la journée de samedi sera aussi classée rouge. "y aura des embouteillages partout, prédit Touring. Les premiers bouchons sont à prévoir tôt le matin. Les heures de pointe se situeront entre 10h. et 15h. La fin des problèmes est prévu dans la soirée."



Touring prévient toutefois : "Les prévisions de trafic sont fortement influencées par la pandémie Covid-19 qui peut modifier le comportement touristique et le rendre imprévisible. On s'attend à une augmentation du tourisme local dans toute l'Europe. Il faut également tenir compte de l'apparition de foyers locaux de contamination qui pourraient restreindre considérablement le tourisme et/ou le rendre impossible."