Le week-end est classé orange sur les routes belges

La situation en Belgique

Ce n'est pas encore le plus gros week-end des départs en vacances mais on s'en rapproche tout doucement : ces vendredi et samedi, les automobilistes devront sans doute prendre leur mal en patience pour rejoindre leur lieu de villégiature. Les prévisions de circulation de Touring sur le réseau routier européen ont été placées en orange pour l'ensemble du week-end. Touring s'attend donc à de nombreux embouteillages en direction, notamment, du Sud de la France.

A la circulation habituelle, devrait en effet se greffer celle composée des ouvriers du bâtiment, les congés du secteur débutant officiellement ce vendredi. "Des files sur la E40 Bruxelles-côte et sur la E411 Bruxelles-Ardennes, dans les environs de Bruxelles, Liège et Anvers ne sont pas à exclure", précise Touring.

La circulation automobile devrait être compliquée dès cet après-midi et jusqu'a samedi soir. Touring conseille donc aux futurs vacanciers de prendre la route dimanche, si possible.

Par ailleurs, en raison du Tour de France en Belgique, d'importants embarras de circulation sont à prévoir dans les communes traversées par la Grande Boucle. Mieux vaut éviter le centre de Bruxelles et les autoroutes y débouchant. Les organisations de mobilité s'attendent à une grande affluence avec de sérieux risques d'embouteillages, notamment sur le ring de Bruxelles

Le début des congés du bâtiment en Wallonie vendredi amènera aussi son lot de voitures sur les routes des vacances, dès midi.

La situation en France

© AFP



Le trafic sera difficile dans le sens des départs, placé en alerte rouge, vendredi et samedi dans les environs de Paris. Ailleurs, une circulation chargée est à prévoir avec la formation de quelques files (orange). Dimanche, la journée sera classée en vert. Touring conseille donc aux automobilistes de postposer leurs départs à dimanche.

Bison Futé confirme en annonçant une "circulation difficile" en France, samedi et même voire une "circulation très difficile" en Île-de-France, placée en rouge. Bison Futé conseille donc de "quitter ou traverser l'Île-de-France avant 8h" et de "quitter les grandes métropoles avant 8h".

Sur l'A7, Bison Futé conseille d'éviter l'autoroute entre Lyon et Lançon-Provence entre 8 h et 18h.

Sur l'A9, la portion entre Orange et l'Espagne est à éviter en journée.

Sut l'A10, d'importants ralentissemtns sont attendus au péage de Saint-Arnoult en matinée

Et sur l'A43 entre Lyon et Chambéry, il est conseillé d'éviter l'autoroute de 9 h à 15 h.

Dimanche, l'est de la France sera placé en vigilance orange. Bison Futé conseille de traverser l'Île-de-France avant 8h ainsi que les grandes métropoles avant 9h.

Petite précision importante : la vignette Crit'Air est aussi obligatoire sur le périphérique de Paris depuis le 1er juillet. Elle est aussi obligatoire dans certains autres régions. Mieux vaut se renseigner avant de partir et commander les vignettes adéquates sur ce site.

La situation en Allemagne

© REPORTERS



Quelques files sont à prévoir durant la journée de samedi, classée orange, en Allemagne du Nord et en direction de la Scandinavie, près de Hambourg, et dans le sud aux alentours de Nuremberg (A3/A9), sur le ring de Munich (A99), sur la A8. Dimanche, la route devrait être dégagée, sauf travaux et accidents.

La situation en Autriche

© REPORTERS



La circulation est classée orange sur les autoroutes du Tauern (A10) et du Brenner (A13). Dimanche, le trafic sera dense mais fluide (jaune).

La Situation en Suisse

© REPORTERS



Touring prévoit une circulation dense avec risque de formation de bouchons en direction du sud le vendredi après-midi et soir (orange). Le samedi le trafic sera difficile (rouge) et des embouteillages seront inévitables au tunnel du Gotthard (A2), avant le poste frontière à Chiasso et aux alentours de Bern, Montreux et Zurich.

La situation en Italie

© REPORTERS



Touring a placé la journée de samedi en orange. Le trafic sera très dense sur la A22 entre Brennet et Vérone, aux alentours de Milan ainsi que sur l'autoroute en direction de Florence, Rom et Naples.

La situation en Espagne

© REPORTERS



Des bouchons sont à craindre sur l'A7 en direction de Barcelone depuis la France, vers Murcie et dans les environs de Madrid.