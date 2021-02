Obtenir un diagnostic d’autisme en Belgique relève plus que jamais du parcours du combattant. Les enfants doivent compter en moyenne trois ans pour obtenir une confirmation dans un des trop rares centres agréés que compte le pays. Et pour les adultes, le temps d’attente grimpe à plus de seize ans.

"C’est tout simplement délirant. On nage en pleine folie! On est le seul centre qui reçoit les adultes en Belgique et il y a plus de huit cents personnes sur liste d’attente et on ne peut en prendre en charge que cinquante par an. On se retrouve à l’heure actuelle avec une attente de seize ans, ça n’a aucun sens. Il va falloir trouver une solution parce que ce n’est pas possible de continuer comme ça", dénonce Alain Malchair, responsable du service de pédopsychiatrie du CRAL (Centre de ressource autisme de Liège).

(...)