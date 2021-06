Depuis plusieurs années, les poules rencontrent un succès croissant à la campagne comme à la ville et le confinement de 2020 n’a fait que confirmer l’attrait de la population pour ce volatile aussi sympathique qu’intéressant. Qu’il s’agisse d’une poule pondeuse ou d’une poule d’ornement, l’animal est omnivore, ce qui signifie qu’elle se régalera des restes de repas, des épluchures de légumes ou des croûtes de fromage. Selon le Madge (Magazine anti-gaspi et anti-déchets), une poule peut consommer jusqu’à 150 kilos de déchets par an et offrir jusqu’à 200 œufs par an.

Certaines communes ont compris l’intérêt que représentent les poules et n’ont pas hésité à en offrir à leurs habitants. C’est par exemple le cas d’Écaussinnes qui a organisé une vaste distribution de volatiles il y a cinq ans. Plus récemment, la Ville de Charleroi a elle aussi offert deux poules à ses habitants contre bons soins.

Si la poule est un animal agréable et facile à entretenir, il ne s’agit pas non plus de faire n’importe quoi et de négliger sa santé et son bien-être. Jean-Marc Montegnies, président d’Animaux en Péril, nous met en garde : "On ne s’intéresse parfois qu’à l’aspect économique et écologique de l’animal mais on ne doit pas oublier qu’il s’agit d’un être vivant."