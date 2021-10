Une formation entend outiller les professionnels du nettoyage face aux stéréotypes.

Pas une femme voilée”, “Pas un homme pour faire mon ménage”, “Pas une personne issue de l’immigration”,... Les stéréotypes en tous genres sont remarqués quotidiennnement par les acteurs du secteur du nettoyage qui n’est pas épargné par le racisme et les discriminations dans le chef de certains clients ou au sein même des équipes de travail. Partant de ce constat, le ministre de l’Égalité des Chances Frédéric Daerden (PS), Unia et le fonds sectoriel du nettoyage ont lancé un projet de formation et de sensibilisation à destination des travailleurs.