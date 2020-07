De plus en plus de jeunes font leur éducation sexuelle par l’intermédiaire d’Internet et découvrent les premières informations sur le sujet via les réseaux sociaux, avec leurs bons mais aussi leurs mauvais côtés. Récemment, de nombreuses jeunes femmes ont en effet raconté le chantage et le harcèlement sexuel qu’elles ont subi sur TikTok, le réseau social prisé des jeunes. Elles ont relaté les échanges qu’elles ont eus avec d’influents utilisateurs de la plateforme de vidéos, qui profiteraient de leur notoriété pour les faire chanter et leur demander l’envoi de photos dénudées.

(...)