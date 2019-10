"Nous vivons dans une société patriarcale et les femmes musulmanes sont plus visibles que les hommes. Elles sont donc plus souvent victimes que ceux-ci."

La société belge vous paraît-elle de plus en plus islamophobe ?

"La société belge a toujours été xénophobe mais le discours de haine se propage de plus en plus vite. Aujourd’hui, les gens passent à l’acte plus facilement et de façon plus intensive. Mais il n’y a pas que du mauvais. Le dernier accord de majorité de la Région bruxelloise contient une décision politique importante : dans toutes les écoles de son pouvoir organisateur, il n’y a plus de restriction en matière de foulard pour les femmes de plus de 18 ans."

Comment expliquez-vous la percée du Vlaams Belang en Flandre ?

(...)