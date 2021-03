Vie Féminine pointe des "dysfonctionnements" dans les services d’aide et de protection de la jeunesse.

Bénédicte (prénom d’emprunt) assure avoir été victime de violences conjugales. Elle a aussi des suspicions d’inceste commis sur sa fille, dont la garde doit se jouer entre la maman et l’ex-compagnon. "Ma fille de 3 ans a été entendue en audition vidéo filmée. Dans une pièce avec deux dames qu’elle n’a jamais vues, et on lui demande d’expliquer ce qui s’est passé. Elle n’a rien dit. Au tribunal de la famille, mon ex et le juge me traitent de folle."

Une association chargée de la protection des enfants ne la croit pas plus.