Suite à plusieurs incidents survenus récemment dans ses écoles primaires, la commune de Seraing a décidé d’interdire les smartphones et GSM dans ses établissements du fondamental. Dès la rentrée prochaine, les élèves devront donner leur appareil à leur enseignant en arrivant à l’école et pourront le récupérer à la fin de la journée. Cette mesure assez ferme fait suite à des plaintes d’enseignants qui avaient été filmés à leur insu par des élèves. Depuis une petite décennie au moins, les téléphones portables occupent une place de plus en plus importante dans la vie des enfants (et de leurs parents) et il n’est pas rare que des enseignants doivent sévir en raison d’une utilisation intempestive de ces appareils à l’école.