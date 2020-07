Deux Belges sur trois qui participent de temps en temps à des évènements d'envergure sont convaincus que les organisateurs feront en sorte que la reprise ait lieu dans le respect des règles sanitaires, ressort-il jeudi d'une enquête menée par le Centre d'Expertise d'Impact public de la Karel de Grote Hogeschool (KdG).

Les chercheurs ont interrogé, durant le mois de juin, 1.000 Belges et plus de 12% de professionnels du secteur de l'évènementiel en Belgique.

L'enquête révèle que six sondés sur dix ayant participé à au moins un événement l'année dernière regrettent de ne pouvoir s'y rendre actuellement. "Mais un événement n'est pas l'autre pour les personnes interrogées", indique la chercheuse Jolien Vangeel de Public Impact. "Nous voyons qu'ils iraient plutôt à un mariage ou à un spectacle culturel qu'à une foire ou à un salon."

Sept organisateurs d'évènements sur dix et 40% des fournisseurs disent déjà travailler de manière créative pour pouvoir organiser des événements aussi sûrs que possible. Ils affirment également qu'ils développeront de nouvelles initiatives, telles que les formules de drive-in.

Les personnes interrogées estiment que le redémarrage des événements devra se faire sous certaines conditions. Huit Belges sur dix exigent l'utilisation de mesures d'hygiène, telles que du gel hydroalcoolique ou le lavage des mains systématique. En outre, 60% estiment qu'il serait préférable que le personnel porte des masques buccaux. "L'obligation de porter un masque lors d'un évènement ne freinerait pas les Belges", explique Jolien Vangeel, "une personne interrogée sur deux affirme même que les masques buccaux devraient être rendus obligatoires pour les visiteurs. Seul un quart des sondés trouvent que les masques constituent une raison de ne pas se rendre à un évènement."

Les organisateurs affirment qu'ils peuvent réduire le nombre de visiteurs d'un tiers au maximum, mais ils s'attendent également à ce que les coûts soient 25% plus élevés pour un événement moyen. Les personnes sondées se sont dites prêtes à mettre la main au portefeuille, en donnant cinq euros de plus pour un billet de 25 euros, ou 10 euros de plus pour un billet de 100 euros. Lors d'évènements gratuits, un visiteur sur trois se dit également prêt à payer plus cher les boissons et la nourriture pour aider les organisateurs à couvrir leurs frais.