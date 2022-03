On connaît depuis des années la pratique visant à introduire des drogues dans la boisson d’une victime en boîte de nuit. Mais un nouveau mode opératoire encore plus vicieux voit le jour. En Grande-Bretagne et en France, plusieurs plaintes ont été enregistrées à la suite d’agressions à l’aide d’aiguilles hypodermiques qui ne se ressentent pas sur la peau.