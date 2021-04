En Belgique, on compte 27 gares accessibles intégralement aux personnes à mobilité réduite et 93 gares proposant un service d’assistance. Au total, seulement 5 % des gares sont donc totalement accessibles sur les 555 existantes en Belgique. Si les associations saluent ces efforts, la SNCB ne devrait pas, selon elles, se réduire aux seuls critères qu’elle s’est fixés et proposer l’assistance aux PMR qui en ont besoin dans toutes les gares du pays. Face à ce constat, le groupe Ecolo-Groen à la Chambre a déposé une proposition de résolution visant à garantir l’accessibilité du transport ferroviaire. Cette dernière a fait l’objet d’une unanimité en commission après quelques amendements.