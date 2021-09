Les images ont largement circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, surtout côté français. Et elles ont parfois été relayées par des médias très sérieux. Elles mettent en scène une dizaine de coureurs à pied se faire flasher par les radars situés dans Paris. Depuis le 30 août dernier, l'ensemble de l'agglomération parisienne est en effet passée en zone 30 généralisée. Seuls certains axes restent limités à 50 km/h, à l'instar de ce qui se passe à Bruxelles depuis le 1er janvier dernier.

Résultat : certains s'amusent à sprinter devant les radars pour se faire flasher et obtenir une photo souvenir de leurs exploits. Le concept-store parisien Distance en a profité pour faire une campagne de pub. Et s'est notamment offert les services de la spécialiste française du 800 mètres Léna Kandissounon et de Quentin Malriq, récent champion français du 1500 mètres dans la catégorie espoir. Dans la vidéo réalisée pour Distance, on voit notamment la première être flashée à 35 km/h, et le second à 38 km/h.

© Distance

Une sacrée performance, sans doute trop belle pour être vraie. Si on ne remet pas en question les éventuelles compétences physiques des athlètes - après tout, Usain Bolt faisait des pointes à 44 km/h -, le fait qu'ils soient flashés est tout bonnement impossible. "Il y a moins d’une dizaine de radars dans Paris, et aucun d’entre eux, comme aucun de ceux installés en France, ne peut flasher de piétons, assure la délégation de la sécurité routière à nos confrères de Libération. C’est une question de paramétrage, ils ne peuvent se déclencher qu’au passage d’une surface métallique, donc les vélos, les deux-roues, voitures et plus"

Autre élément qui explique que la vidéo de Distance sonne faux : elle a été publié le 3 septembre sur les réseau sociaux, pour une infraction commise trois jours plus tôt. Bien trop rapide pour que l'infraction soit traitée, envoyée par courrier puis réceptionnée. Autre indice qui doit nous mettre la puce à l'oreille : le fait que les autorités en charge des verbalisations n'envoient les photos que sur demande expresse des contrevenants, après le premier envoi du constat de l'infraction.



Il resterait à savoir comment ces contrevenants pourraient avoir été identifiés. Même si leurs visages sont visibles sur les photos, leur identité - même pour les plus célèbres d'entre eux - ne pourrait être retrouvée si rapidement, au vu de l'absence d'éléments (nom, numéro de téléphone, plaque d'immatriculation...) permettant de les retracer. Enfin, la marge de tolérance des radars, en France, est de 5 km/h jusqu'à 100km/h. Il est donc impossible qu'un joggeur soit flashé à 35 Km/h, comme indiqué sur les photos relayées sur la vidéo de Distance, puisque les radars en zone 30 flashent à 36km/h.



Selon la délégation de la sécurité routière française, il est plus probable que les photos aient été prises par de bons photographes que par des machines. La campagne de pub reste toutefois un coup de génie : les quotidiens réputés comme le Figaro, le Parisien, Turbo et même le Telegraaf aux Pays-Bas sont tombés dans le panneau.