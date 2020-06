I Wear My Mask La chanteuse belge Sarah Van Elst a lancé une marque de masques et de tee-shirts en soutien au mouvement Black Lives Matter.

Depuis le lancement en avril dernier de sa société I Wear My Mask, la Belge de The Voice France en 2015 a vendu plus de 200 000 masques de protection lavables confectionnés aux couleurs de ses clients. Parmi eux, la Stib, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore certaines communes bruxelloises.

"Il était délicat de mettre I can’t breathe car ce sont les mots de George Floyd avant de mourir , nous confesse Sarah Van Elst qui voulait à tout prix éviter la récupération. J’étais mal à l’aise avec ça. J’ai alors trouvé que le mot We (c an’t breathe) était un message fort de solidarité car on se retrouve dans un mouvement où les gens se sont révoltés. Beaucoup de personnes souffrent de racisme au quotidien et cela n’est pas assez exprimé. Il faut se soutenir les uns les autres."

Pionnière dans le domaine (ses masques étaient déjà présents lors de la manifestation Black Lives Matter à Bruxelles), la jeune artiste travaille principalement avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et depuis, celle qui avait déjà fait une action pour distribuer des masques aux plus démunis a décidé de les commercialiser pour la bonne cause. En effet, tous les bénéfices sont reversés à l’association Grassroots Law Project, une organisation américaine qui lève des fonds afin d’engager des avocats pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se défendre correctement en justice. "C’est bien de mettre un carré noir sur ses réseaux sociaux pour les soutenir mais il faut aller plus loin que ça, insiste cette ancienne candidate à Miss Belgique qui voulait mettre à profit ses masques en stock. Il faut être dans l’action, agir et non pas juste suivre."

Avec son partenaire Aurel Zola, Sarah Van Elst a décidé de développer plus encore son concept engagé, toujours au profit de l’association qui lutte contre le racisme, afin de porter davantage ce message positif. "Inspiration Wear est une marque belge de vêtements Fairtrade, spécialisée dans les tee-shirts munis de citations inspirantes comme celles de Martin Luther King, Gandhi ou Nelson Mandela , nous glisse ce célèbre chorégraphe belgo-congolais (The Voice Belgique) et danseur pour Rihanna, Beyoncé ou encore will.i.am. Cette marque a été créé dans le but de motiver et d’inspirer le monde à porter des messages d’espoirs, de justice, de paix et d’amour qui interpellent et marquent les esprits !"