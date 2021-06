77 ans après leur utilisation lors du débarquement des forces alliées à Arromanches, quelques fameux pontons métalliques Whale sont encore utilisés en France comme ponts reliant des berges.

Le Débarquement en Normandie du 6 juin 1944 s’est axé autour d’un port artificiel dit "Mulberry" de son nom de code, préfabriqué et assemblé de toutes pièces lors de largages à Arromanches, sur la côte normande. Ce port, installé tel un Meccano géant, a souvent été mis en avant comme ayant permis la réussite de cette bataille et présenté comme une trouvaille en matière de logistique militaire.

L’échec du raid de Dieppe de 1942 a montré que les Alliés rencontreraient beaucoup de difficultés à prendre un des grands ports de la côte française de la Manche, éléments les plus fortifiés du mur de l’Atlantique. La maîtrise d’un port était nécessaire dès les jours suivant le débarquement naval pour acheminer véhicules, ravitaillement et hommes pour soutenir l’avancée terrestre de l’opération "Overlord". Un port artificiel constitué d’éléments transportables et que l’on pourrait monter au large des plages du Débarquement allait être la réponse à cette difficulté.