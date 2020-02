Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi en première lecture un avant-projet de décret qui impose dès septembre prochain la scolarisation de tous les enfants dès l'âge de cinq ans, contre six aujourd'hui. La mesure vise à réduire l'échec scolaire en primaire.

La Fédération Wallonie-Bruxelles se conforme ainsi à une proposition de loi ce sens adoptée l'an dernier par la Chambre, le fédéral étant compétent en matière de fixation de l'âge de la scolarité obligatoire.

La mesure imposera à tous les enfants de 5 ans de s'inscrire en 3e maternelle.

Envisagée depuis une quinzaine d'années déjà, cet abaissement doit permettre de détecter -et remédier- plus rapidement les éventuelles difficultés d'apprentissage des enfants, leur permettre d'intégrer plus précocement les codes de l'école, mieux maîtriser la langue d'enseignement et ainsi augmenter leurs chances d'apprentissage et de réussite dans l'enseignement primaire.

A l'heure actuelle, seuls 97% des enfants agés de 5 ans vont à l'école en Fédération Wallonie-Bruxelles.

L'enseignement devenant obligatoire dès la 3e maternelle, le nombre de demi-jours d'absence non-justifiée toléré sera ramené dès la rentrée prochaine au nombre de neuf, comme c'est déjà le cas actuellement dans l'enseignement primaire. Le cabinet de la ministre de l'Education Caroline Désir (PS) précise toutefois qu'une certaine "souplesse" sera appliquée.

Pour assurer la bonne communication de cette nouvelle contrainte, une vaste campagne d'information sera organisée dès le mois de mars au moyen d'affiches et de dépliants.

Les parents ou responsables d'enfants qui n'auront pas fréquenté l'enseignement maternel durant l'année 2019-2020 recevront par ailleurs un courrier personnalisé à leur domicile pour les informer de la nouvelle mesure.

La Belgique n'est pas isolée dans sa volonté d'abaisser l'âge d'obligation scolaire.

L'an dernier, la France a décidé d'abaisser celle-ci à 3 ans, contre 6 précédemment.