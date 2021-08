Avec le 15 août qui pointe le bout de son nez, cela commence à sentir la fin des vacances. " Quand je vois venir les derniers jours avant de devoir rentrer, mon esprit quitte son mode vacances et je commence à cogiter sur la rentrée, l’organisation à mettre en place. Et c’est à ce moment-là qu’apparaissent les premières tensions avec mon mari, je trouve qu’il ne me comprend pas et qu’il ne m’aide pas. Je ne peux pas m’en empêcher, je stresse ", raconte Cécile, 37 ans, qui habite Bruxelles. Et tout ça sans réconciliations sur l’oreiller, " parce qu’on n’a déjà plus la tête à ça "...

Et c’est dommage ! Mais comment garder au chaud la complicité affective et la libido quand on retourne vers un quotidien qui est loin d’être drôle tous les jours, entre boulot, enfant et crise sanitaire rampante, désormais ? C’est vrai qu’il y a la routine, " qui est la pire et la meilleure des choses pour la poursuite d’un couple. Cela rassure mais cela endort ", explique Caroline Kruse, thérapeute de couple qui voit défiler des hommes et des femmes pour qui le couple est devenu peu à peu une coquille vide.