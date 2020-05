Nathalie Bosquet propose désormais ses séances dans la nature. Et ça marche !

Inutile d’être spécialiste pour comprendre que le confinement à suscité énormément d’anxiété chez beaucoup d’entre nous. Le déconfinement en provoque d’ailleurs tout autant chez certains.

Alors dans ce “monde d’après” comme il est parfois surnommé, la thérapeute Nathalie Bosquet a décidé d’innover. Elle propose désormais des séances dans les bois. Et l’idée remporte un franc succès auprès des personnes qui la consultent.

“Je n’avais aucune envie de rencontrer les gens avec un masque. J’avais besoin de voir l’expression des visages, et inversement. Alors j’ai proposé des séances dans mon local habituel, des séances par vidéo et j’ai lancé les seéances dans les bois. Jusqu’à présent, tout le monde a opté pour cette nouvelle option”, se réjouit Nathalie qui compte bien généraliser le concept. “Pour l’instant, on marche. On fait des pauses quand c’est nécessaire. Et les résultats sont là : la nature procure un bien fou ! Elle contribue clairement à la thérapie. On s’éloigne ainsi de l’hyper anxiété qui règne un peu partout en ce moment. On se retrouve dans un contexte serein qui permet de travailler tout en maintenant des distances sanitaires. Cela aide aussi certaines personnes qui ont plus de mal à se confier lorsque le contact est frontal, en vis-à-vis. En marchant, c’est différent”, poursuit la thérapeute.

Ces séances dans les bois permettent aussi à ceux qui ont peur du déconfinement, après un certain temps passé à la maison, de se réhabituer au monde extérieur. “C’est un moyen de sortir du confinement en douceur et non de façon brutale en étant confronté du jour au lendemain au monde extérieur”, précise encore la thérapeute et accompagnatrice en développement.

Des séances qui sont facilitées par la météo estivale de ces dernières semaines. “On en profite tant qu’il fait sec mais on peut parfaitement imaginer adapter ces séances en cas de pluie tout en les maintenant à l’extérieur”.