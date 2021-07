Les arguments avancés par les personnes qui refusent le vaccin contre le Covid sont nombreux et variés : certaines le refusent pour des raisons de santé, d’autres pour des raisons religieuses et d’autres encore pour des raisons éthiques. Certains végans préfèrent en effet ne pas être vaccinés car l’utilisation des produits ayant nécessité des tests sur des animaux leur paraît contraire à leur éthique personnelle.

Inquiète à l’idée d’un refus massif du vaccin parmi la population végane, l’association PETA a publié sur son site internet un long article dans lequel elle encourage les militants de la cause animale à suivre les conseils des soignants concernant la prise de médicaments et à ne pas tourner le dos à la vaccination.

"L’objectif en étant végan et en défendant les droits des animaux devrait toujours être d’apporter un changement positif pour les animaux. Tant que les tests sur les animaux sont une obligation légale, refuser de prendre un médicament pour des raisons éthiques ne sera pas utile aux animaux qui ont déjà été utilisés dans des tests ou ne leur épargnera pas le même sort à l’avenir", avance l’association. "Ce qu’il faut, c’est un changement de la loi pour que les animaux ne soient plus obligés de souffrir dans des tests, et la meilleure façon d’y parvenir est d’utiliser votre voix pour défendre les animaux dans les laboratoires et soutenir notre travail. Pour vous maintenir et maintenir les autres en bonne santé et vous permettre de continuer à défendre les animaux, suivez les conseils de votre soignant concernant la prise de médicaments", poursuit-elle.

Gaïa défend le même point de vue. "Je suis végan et je sais que les vaccins ont été testés sur des animaux mais ce n’est pas, à mon avis, une raison suffisante pour ne pas se faire vacciner", indique en effet Ann De Greef, directrice de l’association.