Jack et Indi attendent leur nouveau maître au refuge Sans Collier.

Si les refuges sont peuplés d’animaux traînant un lourd passé de maltraitance et de négligence ou qui ont tout simplement été abandonnés, ils comptent aussi des animaux arrivés là, car leur propriétaire n’avait pas d’autre choix.

C’est le cas de Jack et Indy, deux adorables chiens qui ont été abandonnés à contrecœur à la suite des problèmes personnels graves de leur propriétaire. Mais il a continué à prendre des nouvelles d’eux tous les jours, depuis près d’un an.

"Depuis leur arrivée au refuge il y a plusieurs mois, l’ancien propriétaire nous appelle tous les jours, sans exception. Il faut dire que Jack et Indy sont des chiens géniaux, pleins de joie de vivre", explique Sébastien De Jonge, président du refuge Sans Collier, qui a accepté de recueillir les deux chiens.

"Jack et Indi sont frères et ont toujours vécu à deux. Inséparables, c’est donc tout naturellement que nous leur cherchons une famille qui les adoptera à deux et qui leur garantira une fin de vie tranquille, sans jamais les séparer. Nous leur cherchons une famille qui dispose d’une maison sans escaliers, et d’un grand jardin clôturé. Ils pourront éventuellement s’entendre avec un autre chien mais il sera nécessaire de venir tester sur place directement. Les frères sont très sociables et affectueux, et profitent de chaque instant que la vie leur offre. Il est nécessaire de prévoir des frais vétérinaires relativement importants pour eux, car Indi est diabétique."

Si vous souhaitez accueillir les deux chiens, n’hésitez donc pas à contacter le refuge !