5 millions d’excès de vitesse seront constatés pas an. Plus de radars, plus d’effectifs et fini la marge de tolérance.

Sur le court terme, la police mise sur un doublement du nombre de contraventions pour excès de vitesse dans notre pays pour ainsi passer à un total d’environ 5 millions d’amendes par an.

En 2020, près de 2,2 millions d’amendes ont abouti dans les centres de traitement de la police fédérale à Anvers, Gand, Namur et Bruxelles. C’est de là que les infractions au Code de la route détectées automatiquement par les radars ou les contrôles de vitesse sont traitées.