Avec les beaux jours, le restaurant éphémère étoilé "Dinner in the sky" revient dans le ciel bruxellois du 13 au 23 juin. Après le Mont des Arts, le palais royal, l’Atomium, le Cinquantenaire et la basilique de Koekelberg, les meilleurs chefs belges cuisineront cinquante mètres au-dessus du quartier du canal.

En treize années d’existence, ce concept 100 % belge cartonne à l’étranger et s’apprête à découvrir le Pérou et la Géorgie. La Belgique possède peu de richesses naturelles mais elle a des idées. Dont certaines font le tour du monde.

