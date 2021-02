Depuis le 6 février, les familles peuvent découvrir d’une autre façon les dinosaures.

Pour sa troisième édition, après celles de 2013 et 2017, l’exposition Dino World a dû faire face à la crise sanitaire.

Afin de garantir la sécurité et la santé de tous, plusieurs règles ont été mises en place. "6 règles d’or" ont été établies avant d’accéder à l’exposition : achat du ticket en ligne, port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans, distanciation sociale, balisage fléché, gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée et à la sortie, et enfin, respect de la file d’attente. Mais ce n’est pas tout puisqu’il y a également "une installation de filtration d’air installé par Brussels Expo et qui est pour l’instant expérimentale."