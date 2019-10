Les beaux jours sont définitivement derrière nous et l’automne s’installe amenant avec lui son lot de pluie et de grisaille.

Pour occuper les week-ends et les congés loin des balades dans des parcs et des après-midi dans le jardin, et pour éviter de rester cloîtrer chez soi en recommençant inlassablement à jouer aux mêmes jeux de société, pourquoi ne pas prendre la direction des musées ? On vous propose une poignée de musées "enfants bienvenus" qui mettent un point d’honneur à les intéresser sans les ennuyer, tout en passant un agréable moment en famille.

Le musée des enfants

"J’entends et j’oublie. Je vois et je me souviens. Je fais et je comprends." Voilà ce qui anime le musée des enfants situé à Bruxelles. Dans cet espace, on fait la part belle aux expériences à l’aide de jeux et de décors en bois. Les expositions créées spécialement par le musée mettent au centre de la participation la relation entre les parents et les enfants, le tout dans une atmosphère très ludique. Et pour ceux qui l’ont testé et approuvé, le musée se sépare de jeux et d’objets du décor de précédentes expositions le 18 octobre prochain.

Plus d’infos : https://www.museedesenfants.be/

Le palais du Coudenberg

"Le petit Charles Quint a besoin de ton aide ! Il a oublié le mot de passe pour accéder à son trésor qui contient son collier de l’ordre de la Toison d’or. Es-tu assez téméraire pour le suivre dans sa quête au milieu des vestiges du palais du Coudenberg ?" En quelques mots, le musée du Coudenberg, à Bruxelles, invite les preux chevaliers et les gentes damoiselles à partir à la recherche du coffre perdu dans les rues souterraines situées sous la place Royale. Un sac rempli de matériel (carte au trésor, déguisement, puzzle, lampe de poche…) sur le dos et les enfants sont parés pour une chasse au trésor à la découverte du palais de Charles Quint. Petite surprise : à la fin de la chasse, il y a vraiment un trésor.

Plus d’infos : https ://coudenberg.brussels

Mudia

Si votre truc, c’est plutôt l’art ou la peinture, alors le Mudia, le Musée didactique d’art qui se trouve à Redu, est fait pour vous. Son objectif ? Aller à la rencontre de "l’art autrement". Pour cela, 300 œuvres en tous genres et recouvrant presque toutes les époques sont exposées, de Brueghel à Geluck en passant par Rodin, Picasso, Modigliani ou encore Magritte ou Hergé. Plus de 60 attractions ont été mises en place à travers les 20 salles pour faire passer le temps autrement. Au programme : peinture, dessin, photo, films, attractions numériques, jeux, quiz, défis. Une véritable immersion artistique et ludique.

Plus d’infos : https://www.mudia.be/

Le centre de la marionnette

Pourquoi ne pas profiter du temps maussade pour découvrir cet art d’un autre temps : les marionnettes, ces petits personnages qui se retrouvent désormais confinés derrière des vitrines. Au Musée des arts de la marionnette, à Tournai, "Jack s’est fait la malle !" est une visite-jeu taillée sur mesure pour les enfants. Jack, la mascotte du musée a disparu. Votre mission, si vous l’acceptez : la retrouver en farfouillant dans chaque recoin du musée. Énigmes et défis sont au programme.

Plus d’infos : https://www.maisondelamarionnette.be/fr/

Le muséum des sciences naturelles

Des dinosaures, des mammouths, des énormes singes, le Muséum des sciences naturelles de Bruxelles a de quoi impressionner les amoureux de ces créatures venues tout droit d’une autre époque. Rien que cela peut vous promettre au moins une paire d’heures à déambuler dans le musée qui, en soi, a de quoi fasciner les enfants même si tout n’est pas spécialement adapté aux plus petits. Mais qu’on se rassure, afin de passer un moment vraiment fait pour nos bambins, différentes sortes d’ateliers sont organisés en fonction des âges.

Plus d’infos : https://www.naturalsciences.be/

Le Pass

Vos bambins sont accros aux sciences et aux technologies ? Alors le Pass de Frameries est sans doute fait pour eux. Avec ses tonnes d’expériences et d’expositions interactives, il parvient à s’adresser à tous les âges, à partir de 3 ans, promet le musée. Toucher, regarder, sentir ou écouter, tous leurs sens seront sollicités. Le parc d’aventure scientifique a même mis sur pied un parcours d’accrobranche intérieur pour passer d’une salle à une autre. Et pour Halloween, des créatures étonnantes déambuleront dans le musée pour des expériences mystérieuses.

Plus d’infos : https://pass.be/