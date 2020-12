Nos jouets sont le reflet parfait du métier dans lequel nous pouvons le plus nous épanouir.

Devenu adulte, on adore se souvenir de ses jeux d’enfants : " Moi, j’adorais habiller mes Barbie ", "Je faisais des constructions en Lego pendant des heures", "Je passais ma vie à dessiner des choses" ou encore "les jeux de stratégie, en vidéo ou en vrai, ça me connaissait".

On s’en souvient d’autant mieux que ces loisirs sont en fait le reflet de notre créativité innée. " Caractère, talents et motivation s’expriment inconsciemment dans le choix d’activités, jeux et jouets d’enfance ", explique Danielle Krekels, découvreuse et fondatrice des talents clés, une méthode qui fait très précisément le lien entre les jouets/activités d’enfance et les talents et envies d’un individu.