Comme lors de températures hivernales, les véhicules sont fortement sollicités lors des périodes caniculaires comme celles vécues aujourd’hui. Aussi, avant de prendre son véhicule, notamment pour les longues distances comme lors de départs en vacances, mieux vaut prendre ses précautions.

1. Vérifier le niveau d’huile et la pression des pneus. "Une pression trop basse accentue le risque d’éclatement en cas de fortes chaleurs, précise l’Institut Vias. Évitez aussi de rouler avec des pneus hiver car ils vont se déformer et s’user 60 à 70 % plus vite."

2. Portez des vêtements légers. "Mais pas torse nu car en cas d’accidents, la ceinture et l’airbag risquent de vous brûler gravement. De même, ne conduisez pas en tongs car elles pourraient se glisser entre la pédale de frein et d’accélérateur et provoquer un accident."

3. Prenez toujours une bouteille d’eau fraîche dans votre véhicule. Et gardez-la à distance de bras. Même pour de courtes distances. Il suffit qu’un embouteillage se forme sur l’autoroute, par exemple, pour que vous en ayez rapidement besoin.