Plus que deux jours avant l’ouverture des terrasses. Et si les restaurateurs sont impatients, c’est le cas aussi des clients. Le point sur les intentions des Belges dans les jours et semaines à venir avec Damien Rodière, Local Country Manager pour la société TheFork qui a mené l’enquête auprès des consommateurs belges et européens. " La première chose qu’on voit c’est qu’il y a une vraie impatience, assure-t-il. C’est déjà la troisième fois qu’on sonde les clients pour comprendre leur état d’esprit et connaître leurs nouvelles habitudes et c’est de plus en plus marqué. Près de 78 % des consommateurs comptent aller au restaurant dans les deux semaines. C’était beaucoup moins marqué l’année passée lors de la première réouverture. "