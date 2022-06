Il existerait plus de 6000 sortes de phobies. Beaucoup sont connues du public comme par exemple la claustrophobie (peur d’être dans un espace clos) ou la coulrophobie (peur des clowns). Mais nombreuses sont celles dont on n’entend jamais parler et qui pourtant sont de véritables fardeaux. Voici une liste de 10 phobies insolites qu’on ne voudrait pas avoir.

1. La papétolétophobie, c’est la peur panique du papier toilette ! Une phobie qui doit probablement être très difficile à vivre au quotidien. Les personnes souffrantes doivent avoir probablement installé des toilettes japonaises à leur domicile.

2. La peur de la bière, appelée cervalophobie, une phobie qui doit être difficile à gérer pour les étudiants (belge qui plus est).