C’est un grand classique des jeux d’ambiance : avec Dobble, tout le monde devient fou pour le meilleur et le rire. Et ça, qu’on ait 10 ou 70 ans ! Ce jeu de rapidité et d’observation lancé par Zygomatic voit arriver sur le marché une nouvelle édition spéciale Belgique aujourd’hui !

Distribuée par Asmodée Belgique, cette nouvelle boîte rassemblera donc des symboles belges comme l’Atomium, la Grand-Place ou le Manneken Pis pour les plus connus des monuments.

Mais comment est apparu ce jeu diabolique ? Tout commence en 1979 quand Jacques Cottereau, un Français passionné de mathématiques conçoit un jeu composé de 31 cartes avec sur chacune six images d’insectes. En 2008, Denis Blanchot, journaliste et game designer, est intéressé par ce "jeu d’insectes" et développe l’idée de créer le Dobble, inspiré de ce dernier. Depuis, le jeu est vendu dans plus de 30 pays, existe depuis plus de 12 ans, s’est vendu à plus de 21 millions d’exemplaires dans le monde et est numéro 1 des ventes du groupe Asmodee.

La force de ce jeu qui tient dans une petite boîte ? Ses cinq variantes simples : La Tour infernale, le Cadeau empoisonné, le Puits, la Patate chaude et le "Attrapez-les tous !". Selon la variante avec laquelle vous jouez, vous devez soit collecter le plus de cartes, soit vous débarrasser de vos cartes le plus rapidement possible en étant le premier à trouver le symbole commun.

Dans cette nouvelle édition, on retrouvera 60 icônes belges typiques telles que le paquet de frites, le chocolat, le ballon de football, le chou de Bruxelles, les gaufres, les moules et bien d’autres.

Dobble, à partir de 6 ans, 2 à 8 joueurs, 14.99 €